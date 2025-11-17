التليجراف: داعش استخدم الذكاء الاصطناعي لتجنيد عناصر داخل بريطانيا

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن تنظيم داعش لجأ للمرة الأولى إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في حملات تجنيد تستهدف جهاديين بريطانيين، في تطور أثار قلقًا متزايدًا داخل أجهزة الاستخبارات في المملكة المتحدة.

وتتابع أجهزة الأمن البريطانية، وعلى رأسها جهاز المخابرات الداخلية «إم آي 5» وجهاز الاستخبارات الخارجية MI6، تنامي اعتماد التنظيم على الذكاء الاصطناعي كأداة دعائية، وسط مخاوف من عودة تنظيمي داعش والقاعدة إلى الواجهة في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال المدير العام لـ«إم آي 5»، السير كين مكالوم، في تحديثه السنوي للتهديدات، إن تنظيمي القاعدة وداعش أصبحا أكثر طموحًا، ويستغلان حالة عدم الاستقرار الدولي لتشجيع مهاجمين محتملين في الغرب.

وبحسب المعلومات، أطلق داعش حملة جديدة لتجنيد المقاتلين الأجانب في سوريا، مستخدمًا منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة. كما لجأ التنظيم إلى الذكاء الاصطناعي في ترجمة الوثائق العربية إلى عشرات اللغات بشكل فوري، ثم نشرها عبر فيسبوك ومنصات أخرى، ما يمنح محتواه الدعائي انتشارًا واسعًا قبل أن تتمكن الجهات المختصة من رصده وإزالته.