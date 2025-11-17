وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد يتفقدان قصر ثقافة بورسعيد استعدادا لتطويره

هنو يوجّه بتحويل المسرح الصيفي مقرا لاكتشاف وتأهيل المواهب الشابة واستضافة فرق المسرح المستقل

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، يرافقه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، قصر ثقافة بورسعيد، للوقوف على الحالة الراهنة للقصر وما يحتويه من إمكانيات ومتطلبات تطويره وصيانته ورفع كفاءته، والمستجدات المتعلقة بالانتهاء منها، وذلك تمهيدًا لإعادة افتتاحه في صورة جديدة كمركز ثقافي متكامل قادر على خدمة أبناء المحافظة بشكل متطور، وذلك بحضور اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية ضمن متابعاته الدورية للاطمئنان على سير العمل بالمنشآت الثقافية، والوقوف على حالتها الراهنة بما يخدم تحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الثقافة للنهوض بالبنية التحتية للمواقع الثقافية على مستوى الجمهورية.

تفقد الوزير أقسام القصر الذي يمتد على مساحة كلية تُقدّر بنحو ٤٠٠٠ متر مربع، تشمل نحو ٣٠٠٠ متر مربع منشآت تستوعب مختلف الأنشطة الثقافية والفنية، ويضم القصر مسرحًا يتّسع لما يقرب من ٤٨٠ مقعدًا، إلى جانب المسرح الصيفي، والمكتبة العامة، ومكتبة الطفل، ونادي تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن مقر فرع ثقافة بورسعيد الذي يمثّل الكيان الإداري للثقافة بالمحافظة.

كما اطّلع وزير الثقافة على الحالة الراهنة والإمكانات التي يتمتع بها القصر وتناسبه مع أداء الدور الثقافي بشكل فعّال، حيث وجّه وزير الثقافة بالتنسيق الكامل مع المحافظة والجهات المعنية بسرعة تلبية الاحتياجات العاجلة في الموقع، ومنها المتعلقة بصيانة منظومة مكافحة الحريق وطلمبات الإطفاء والإنذار الآلي، ومعالجة تسريب المياه في شبكة مواسير الإطفاء المدفونة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من أعمال الصيانة الضرورية، وكذلك رفع كفاءة المسرحين الشتوي والصيفي للقصر، واستثمار الصيفي – تحديدًا – كنواة لاكتشاف المواهب الشابة وتأهيلها وصقل قدراتها الإبداعية، وتعظيم دوره في خدمة فرق المسرح المستقل، وكذلك تحسين أجهزة الصوت والإضاءة وغيرها، لضمان اكتمال الموقع قبل افتتاحه بشكل كامل أمام الجمهور.

وخلال جولته، أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، أن اهتمام الوزارة بتحديد أعمال التطوير المطلوبة لقصر ثقافة بورسعيد يعكس حرص الدولة على تحديث منظومتها الثقافية وإعادة تأهيل مواقعها الحيوية لتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل، موضحًا أن القصر يُعد أحد أهم الصروح الثقافية في مدن القناة.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة شاملة لتطوير قصور الثقافة ورفع كفاءتها الفنية والإنشائية، بما يضمن توفير مساحات مستدامة للإبداع وممارسة الفنون، مع إعطاء أولوية كبرى لبرامج الأطفال والشباب وذوي القدرات الخاصة بوصفهم أساس بناء الوعي الوطني.

ومن جانبه، أعرب اللواء محب حبشي، عن تقديره الكبير لجهود وزارة الثقافة في متابعة وتحديد الأعمال المطلوبة لتطوير القصر، مؤكدًا أن تطوير هذا الموقع الحيوي يُمثّل إضافة مهمة للحياة الثقافية بالمحافظة، ودافعًا لاكتشاف الطاقات الإبداعية لدى أبناء بورسعيد عبر برامج نوعية وأنشطة جماهيرية تخدم مختلف الفئات العمرية.