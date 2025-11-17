نائب المستشار الألماني يدعو الصين للاضطلاع بدور حاسم في إنهاء حرب أوكرانيا

دعا نائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل، الصين إلى بذل جهود أكبر من السابق لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير المالية الألماني ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج في بكين إنه على قناعة تامة "بأن الصين يمكن أن تضطلع بدور حاسم في هذا الشأن"، مضيفا أن حرب أوكرانيا تمثل أيضا عاملا مزعزعا للاستقرار في التنمية الاقتصادية العالمية.

ويعد كلينجبايل أول وزير في الحكومة الألمانية الجديدة يزور بكين، بعدما أرجأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زيارته في اللحظات الأخيرة لأن الأجندة التي قدمها الجانب الصيني لم تتضمن اجتماعات مع عدد كاف من الشخصيات رفيعة المستوى.

وتُعد الصين شريكا وثيقا لموسكو ولم تُدن حتى الآن تصرفات روسيا في أوكرانيا، ما يُعد دعما غير مباشر لشريكتها على الساحة الدولية. كما تُدر واردات النفط الروسي إلى الصين أموالا على خزينة الحرب الروسية. واكتفى ليفينج بالإشارة إلى أن العالم يشهد "اضطرابات"، مشددا على أن توفر علاقة مستقرة بين ألمانيا والصين يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن على المستوى الدولي.

وأكد نائب رئيس الوزراء الصيني أن موقف بلاده من "أزمة أوكرانيا" لم يتغير. وقال إن جمهورية الصين الشعبية تدعم كل الجهود التي تؤدي إلى إحلال السلام، وترغب في مواصلة لعب دور بنّاء في إيجاد حل بالتعاون مع المجتمع الدولي، "بما في ذلك ألمانيا".