في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير منظومة التعليم الفني، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، وتعزيز المهارات التكنولوجية لدى الطلاب والمعلمين، نظمت الوزارة ورشة عمل بالتعاون مع شركة سبريكس اليابانية (SPRIX)، تناولت مادة البرمجة في التعليم الفني وآليات التعامل معها وتوظيفها في العملية التعليمية.

واستهدفت ورشة العمل التعريف بمفاهيم البرمجة وأهميتها في تطوير مهارات طلاب التعليم الفني، وإلقاء الضوء على سبل دمجها في التخصصات الفنية المختلفة، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات الرقمية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

وتضمنت الورشة استعراضًا للمفاهيم الأساسية للبرمجة، والتطبيقات العملية المرتبطة بها، وآليات استخدام المنصات والأدوات الرقمية، إلى جانب توضيح كيفية التعامل مع المحتوى البرمجي، وتذليل التحديات التي قد تواجه المعلمين والطلاب أثناء تطبيقه، مع التركيز على الجانب العملي والتطبيقي.

كما شهدت الورشة مناقشات وتبادلًا للخبرات حول أفضل الممارسات في تدريس البرمجة بالتعليم الفني، ودور المعلم في توجيه الطلاب نحو التفكير المنطقي والتحليل وحل المشكلات، وتوظيف التكنولوجيا في تنفيذ المشروعات والتطبيقات المرتبطة بالتخصصات المهنية.

وتأتي هذه الورشة في إطار الشراكة مع شركة سبريكس اليابانية لنقل الخبرات والتجارب الدولية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وبناء قدرات المعلمين والموجهين، بما يدعم تطوير التعليم الفني ويربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

وتواصل الوزارة تنفيذ برامجها التدريبية والتطويرية بالتعاون مع شركائها، بهدف إتاحة فرص تعليمية وتكنولوجية متقدمة، وإعداد جيل من الطلاب القادرين على التعامل مع متغيرات المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.