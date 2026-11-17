افتتح اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، فعاليات ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ تحت شعار "استراتيجيات التأمين لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات العالمية"، بمشاركة نخبة من قيادات وخبراء صناعة التأمين وإعادة التأمين والوساطة وممثلي المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك بحضور علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إلى جانب عدد من قيادات شركات التأمين وإعادة التأمين، وخبراء إدارة المخاطر، وممثلي المؤسسات المالية والجهات العاملة بالقطاع، ووفود من الأسواق الدولية.

ويُعقد الملتقى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة السياحة والآثار، فيما تتولى شركة مصر للتأمين الرعاية الرئيسية الحصرية للحدث، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية.

ورحب محافظ جنوب سيناء بضيوف مصر على أرض مدينة شرم الشيخ، التي أصبحت وجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات والملتقيات الدولية، ومنصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المرتبطة بمستقبل التنمية والاقتصاد.

وأشاد المحافظ بجهود اتحاد شركات التأمين المصرية، برئاسة علاء الزهيري، في تنظيم الملتقى، وحرصه على تعزيز مكانة مصر على خريطة المؤتمرات الدولية، وإتاحة منصة لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه صناعة التأمين، واستشراف آفاق تطويرها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار المحافظ إلى أهمية انعقاد الملتقى في ظل الاضطرابات العالمية التي تؤثر في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وما تفرضه من ضرورة تطوير أدوات إدارة المخاطر وتعزيز دور قطاع التأمين باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وحماية الاستثمارات وضمان استمرارية الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

ولفت إلى أهمية المحاور التي يناقشها الملتقى، وفي مقدمتها تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير منظومة التأمين الطبي وتحقيق استدامتها، والإدارة الاستباقية للمخاطر بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكفاءات وترسيخ ثقافة الابتكار والمرونة المؤسسية.

كما أكد محافظ جنوب سيناء حرص المحافظة على دعم استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية، وتوفير المناخ الملائم لإنجاحها، استنادا إلى ما تمتلكه من مقومات سياحية واقتصادية وموقع استراتيجي متميز، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز فرص الاستثمار والترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المحافظة.

وتطلع المحافظ إلى أن تسفر جلسات الملتقى عن توصيات عملية ورؤى قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير صناعة التأمين وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، ودعم استقرار الاقتصادات وتحقيق التنمية المستدامة، متمنيا للمشاركين إقامة طيبة وملتقى ناجحا ومثمرا.