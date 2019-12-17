وزير الداخلية الألماني يعول على إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية في مكافحة التطرف اليميني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يسعى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إلى إعادة تنظيم الهيئات الأمنية في بلاده في إطار مكافحة التطرف اليميني وردعه.

ويعتزم زيهوفر، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن الوضع الراهن في مكافحة التطرف اليميني في بلاده خلال مؤتمر صحفي، وذلك بالتعاون مع توماس هالدنفانج رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا)، وهولجر مونش رئيس الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم.

وفي أعقاب جريمة قتل رئيس حكومة مقاطعة كاسل الألمانية فالتر لوبكه والهجوم على معبد يهودي في مدينة هالة، صادق البرلمان الألماني "بوندستاج" على توفير 600 وظيفة جديدة لدى أجهزة الأمن في نوفمبر الماضي.

ومن شأن هذه الوظائف أن تجعل الاستخبارات الداخلية وهيئة مكافحة الجريمة قادرتين على إيلاء المزيد من الاهتمام بالخطر الصادر من التيار اليميني المتطرف.

وكان وزير الداخلية الألماني أكد أكثر من مرة على ضرورة إيلاء اهتمام بالتهديد الصادر من اليمينيين المتطرفين تماما مثل التهديد الصادر من الإسلاميين المتطرفين.