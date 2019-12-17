 الشرطة الإيطالية تضبط كشافات وألعاب نارية بدون شهادة السلامة - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 11:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الإيطالية تضبط كشافات وألعاب نارية بدون شهادة السلامة

الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:36 م

قالت شرطة الجرائم المالية الإيطالية (جوارديا دي فينانزا ) اليوم الثلاثاء، إنه تم مصادرة الملايين من كشافات عيد الميلاد وأكثر من 250 كيلوجراما من الألعاب النارية بدون شهادة السلامة اللازمة.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، قالت الشرطة الإيطالية إن كشافات عيد الميلاد صودرت من متجرين تديرهما منظمتان صينيتان إحداها في الجزء الشرقي من روما والأخرى في مدينة تيفولي القريبة.

وقالت الشرطة إن هناك خطرا يتمثل في أن الكشافات ، التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو (1ر1 مليون دولار) ، يمكن أن تتعطل ، وتتسبب في دوائر قصيرة أو حرائق.

وصادرت الشرطة الألعاب النارية في ميلانو بعد قيام مسؤولين من شرطة (جوارديا دي فينانزا ) بالبحث على شبكة الإنترنت عن عروض بيع مشبوهة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك