حبس عامل قتل طليقته أمام زوجها الثاني بالشرقية: «اشترت شقة واتجوزت فيها بفلوس غربتي»

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قرارًا بحبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لقتله طليقته بطعنة نافذة في الرقبة، وذلك داخل مسكنها أمام زوجها الثاني بالحي الحادي عشر بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر.

"اشترت شقة واتجوزت فيها بفلوس غربتي"، بهذه الكلمات وقف المتهم "عبدالله ح." العامل بإحدى الشركات الخاصة، أمام النيابة العامة يُدلي باعترافاته التفصيلية عن الواقعة، موضحًا أنه كان متزوجًا من المتهمة قبل أكثر من 15 عامًا، حيث رزقهما الله بطفلين، قبل أن يُقرر السفر للعمل بإحدى الدول الخليجية لكسب المزيد من الأموال وتأمين مستقبل الأسرة.

وأشار المتهم في أقواله أمام النيابة العامة، إلى أنه كان يُرسل الأموال التي يتقاضاها من عمله بالخارج كل شهر لزوجته، لكنها بعد نحو 12 عامًا من غربته رفعت عليه دعوى خُلع لتحكم لها المحكمة بالطلاق منه، موضحًا أن الزوجة لم تكتف بطلاقها منه، بل تحصلت على كل المبالغ التي كان يُرسلها له واشترت بها وحدة سكنية بمنطقة عمارات "مصر الحجاز" بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان، ثم قررت الزواج من غيره والعيش في الشقة التي اشترتها بأمواله.

واختتم المتهم اعترافاته بالتأكيد على أن الزوجة فعلت ما يستحق فعلته، فيما وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد، وقررت حبسه على ذمة التحقيق.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بمقتل "إيمان أ." 32 عاما، ربة منزل، داخل إحدى الوحدات السكنية بعمارات "مصر الحجاز" بالحي الحادي عشر بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة "عبدالله ح." عامل بشركة، طليق المجني عليها، والذي قتلها أمام زوجها الثاني.

تم ضبط المتهم وبسؤاله أقر بأن المجني عليه كانت زوجته ولديه منها طفلين وأنه تخلص من حياتها بعدما استولت على أمواله التي كان يرسلها إليها طوال 12 سنة مدة عمله بإحدى الدول الخليجية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.