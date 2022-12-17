مشادة وتبادل اتهامات بين سعد الصغير وطليقته بعد مطاردة سيارات في حدائق الأهرام

نشبت مشادة كلامية بين الفنان سعد الصغير وطليقته الراقصة برلنتي عامر، مما دفعهما لتبادل الاتهامات بينهما، بعد مطاردة سيارات بمنطقة حدائق الأهرام.

وكشف مصدر أن سعد الصغير اتهم طليقته وشقيقتها في محضر رسمي بسرقة مبلغ مالي 75 ألف جنيه، والباسبور الخاص به.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الراقصة برلنتي عامر طليقة الفنان سعد الصغير تتهمه فيها بدهسها وشقيقتها بسيارته عقب مطاردة بين الطرفين بالبوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث خدوش بالسيارتين، وبعمل التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين الفنان سعد الصغير طرف أول، وطليقته وشقيقتها طرف ثان تطورت لمشاجرة، واتهم فيها سعد الصغير الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب، بينما اتهم الطرف الثاني الطرف الأول بدهسهما، والتسبب في إصابتهما وإحداث إصابات بالسيارة ملكهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.