رامي صبري يستعد لإحياء حفلين بليلة رأس السنة

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفلين ليلة رأس السنة 2023، وذلك يوم السبت 31 من ديسمبر الجاري، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

وكان رامي صبري أعلن عن تفاصيل ألبومه الجديد منذ أيام، والذي من المقرر أن يطرح تباعا بداية من يوم 20 ديسمبر الجاري.

ويضم 8 أغنيات، 3 منها من ألحانه، مشيرا إلى أنه صور فيديو كليب بفكرة جديدة لأغاني الألبوم كاملًا مع المخرج فادي حداد في لبنان.

يذكر أن رامي صبري احتفل عبر حسابه بموقع «إنستجرام» بتحقيق أغنيته الجديدة «أنتي جنان» 6 ملايين مشاهدة على اليوتيوب بعد 5 أسابيع من طرحها، معلقا: «أنتي جنان تتخطى حاجز الـ6 ملايين مشاهدة على اليوتيوب وترند للأسبوع الخامس على التوالي».