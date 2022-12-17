منح جائزة شارلمان الدولية للشعب الأوكراني ززيلينسكي

أعلن مجلس جائزة شارلمان المرموقة ومدينة آخن الألمانية، الجمعة، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي والشعب الأوكراني سيحصلان على الجائزة لعام 2023 والتي تقدم للخدمات المقدمة لأوروبا.

وأوضح رئيس مجلس الجائزة، يورجن ليندن:"نحن نعتبر منح جائزة شارلمان 2023 عملا من أعمال التضامن مع أوكرانيا".

وأضاف أن القرار كان بالإجماع - وأنه "في الوضع الأوروبي الحالي" لم نر أي بديل.

وجاء في إعلان المجلس عن الجائزة، أن الشعب الأوكراني تحت قيادة زيلينسكي لم يكن يدافع فقط عن سيادة بلاده وحياة مواطنيها، "ولكن أيضا عن أوروبا والقيم الأوروبية".

وتابع المجلس أن الجائزة تؤكد أن أوكرانيا جزء من أوروبا، وأن ممثلي الشعب والحكومة يستحقان "التشجيع" على "الدخول بشكل سريع في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي".

وقال المجلس إن زيلينسكي "دبلوماسي ومحفز، وإذا كان الوضع يستدعي ذلك في رأيه - فهو أيضا ناقد قوي.

يشار إلى أن الجائزة تمنح منذ عام 1950 للخدمات المقدمة لأوروبا والوحدة الأوروبية، وسميت على اسم شارلمان، أو تشارلز الكبير، الذي امتدت إمبراطوريته لتشمل جزءاً كبيراً من أوروبا الغربية، وغالبا ما كان يقيم في مدينة آخن الألمانية.