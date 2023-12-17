رفع 512 حالة إشغال طريق بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.



وواصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية، لرفع الإشغالات وإزالة كل التعديات من حرم الطريق العام، أسفرت عن رفع ٢٥١ حالة اشغال طريق مخالف بنطاق عدة مناطق بدمنهور (جلال قريطم، النافورة، عبد السلام الشاذلي، الكورنيش، افلاقة).



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برفع ٢١٩ حالة إشغال متنوعة ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.



وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برفع ٣٠ حالة إشغال مخالف وتحرير ١٨ محضرا، كما تمكنت الحملات بمركز ومدينة رشيد من ضبط ١٢ حالة إشغال مخالف.