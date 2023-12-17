فيديو جديد للقسام: تدمير دبابة إسرائيلية من مسافة صفر بغزة

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لقطات مصورة توثّق تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لقطات مصورة توثّق تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه من مسافة صفر، خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، اليوم الأحد، إنها تمكنت من تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذائف «الياسين 105»، جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة ضابطين و3 جنود بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بشمال وجنوب قطاع غزة.

وأمس، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 20 جنديا قتلوا في معارك الشجاعية خلال الأسبوع الأخير فقط، في حين أعلن جيش الاحتلال إصابة 35 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

ويتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، وقد أعلن عن وصول عدد قتلاه حتى الخميس الماضي إلى 445 عسكريا، منهم 119 ضابطا، أي بنسبة تقارب 27% من عدد العسكريين القتلى.

في المقابل، تقول كتائب القسام إن ما يعلنه جيش الاحتلال رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي، وأن العدد الحقيقي أضعاف ذلك.