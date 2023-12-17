 حالات الإصابة بحمى الضنك آخذة في التناقص في البنجاب - بوابة الشروق
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حالات الإصابة بحمى الضنك آخذة في التناقص في البنجاب

لاهور (باكستان) (د ب أ)
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 5:55 م | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 5:55 م

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية أن عدد حالات الإصابة بحمى الضنك النزفية في إقليم البنجاب آخذة فى التناقص حيث تم الإبلاغ عن 18 حالة جديدة فقط اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس باكستان أن أحدث بيانات أصدرتها وزارة الصحة كشفت عن تسجيل إجمالي 15047 حالة إصابة مؤكدة بحمى الضنك في 36 منطقة في إقليم البنجاب هذا العام.

وذكرت الوكالة أنه مع ذلك، فإن المعركة ضد حمى الضنك مازالت مستمرة، حيث تتصدر لاهور إجمالي حالات الإصابة الذي وصل إلى 6948 حالة تليها روالبندى بـ2654 حالة، وجوجرانوالا بـ1584 حالة، ومولتان بـ1444 حالة، وفيصل أباد بـ 912 حالة. ومازالت لاهور، بتسجيلها 10 حالات إضافية، تصارع انتشار الحمى.

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