شركة الشحن OOCL تعلن وقف نقل البضائع من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر

أعلنت شركة الشحن OOCL، التي يقع مقرها بهونج كونج، عن وقف نقل البضائع من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن الشركة قولها، إنها ستتوقف عن التعامل مع الشحنات الإسرائيلية من أي نوع وإلى أي ميناء، سواء كان استيرادًا أو تصديرًا.

يأتي ذلك فيما أعلنت شركتا «ميرسك» الدنماركية و«هاباغ لويد» الألمانية للنقل البحري، الجمعة، تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر، في ظل هجمات ينفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة.

وقالت شركة «ميرسك» في بيان: «عقب الحادث الذي استهدف سفينة ميرسك جبل طارق والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن ميرسك في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر».

بدورها، أعلنت شركة «هاباغ-لويد» تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر حتى الاثنين على الأقل، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت الشركة أن إحدى السفن العائدة إليها «كانت هدفا لهجوم أثناء إبحارها قرب سواحل اليمن»، مؤكدة أن ذلك لم يؤد إلى سقوط «أي ضحايا».

ويأتي قرار شركة «ميرسك»، بعدما حذّر الحوثيون من أنهم سيستهدفون سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، ردا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.