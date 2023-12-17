حقيقة إصابة كهربا وتاو ورسالة كولر للاعبين قبل مواجهة فلومينينسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الإعلامي أحمد شوبير اليوم الأحد رسالة مارسيل كولر للاعبي الأهلي قبل المواجهة النارية المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي، وحقيقة غياب الثنائي كهربا وبيرسي تاو عن اللقاء بسبب الإصابة.

وتقام مواجهة الأهلي بطل إفريقيا أمام بطل أمريكا الجنوبية غدا الإثنين على ملعب الجوهرة المشعة، بالدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2023 والمقام في السعودية.

وصرح شوبير خلال برنامجه الإذاعي على محطة راديو أون تايم سبورتس:" كهربا شعر ببعض الآلام في العضلة الضامة بعد نهاية مباراة اتحاد جدة ولكنه تعافى وأصبح جاهزًا للمشاركة أمام فلومينينسي".

أضاف:" بيرسي تاو لا يعاني من أي إصابات وجاهز للتواجد بالتشكيل الأساسي للأهلي بالدور نصف النهائي من مونديال الأندية".

أكمل:" صفوف الأهلي مكتملة أمام فلومينيسي ولا توجد أي إصابة بالفريق".

أتم:" كولر وجه رسالة للاعبين في محاضرة مطولة بأن التاريخ ينتظرهم أمام فلومينينسي حال تحقيق الفوز والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية".