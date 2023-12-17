مقتل جندي إسرائيلي جراء هجوم بطائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل جندي إسرائيلي وأصيب اثنان آخران في هجوم بطائرة مسيرة من لبنان على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

وضربت الطائرة المسيرة المحملة بالمتفجرات قرية مارجاليوت، حسبما أكد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت ردا على استفسار.

وقال الجيش إن الدفاع الجوي الإسرائيلي تمكن من اعتراض جسم طائر معادٍ ثان من لبنان في الصباح. وردا على ذلك، هوجمت أهداف في لبنان.

ولم يتضح في البداية من الذي أطلق الطائرات المسيرة. وقالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها هاجمت الجنود الإسرائيليين فقط في الصباح.

ومنذ بداية حرب غزة في أعقاب هجوم حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر، كانت هناك مواجهات متكررة بين الجيش الإسرائيلي والجماعات المسلحة مثل حزب الله في المنطقة الحدودية الإسرائيلية اللبنانية.

وهذا أخطر تصعيد منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.