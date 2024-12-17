 مقتل رجلي شرطة في هجوم على مركز للشرطة بشمال غرب باكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل رجلي شرطة في هجوم على مركز للشرطة بشمال غرب باكستان

بيشاور - أ ب
نشر في: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 10:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 10:40 ص

فتح مسلحون على متن دراجة نارية النار اليوم الثلاثاء على مركز للشرطة في شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل رجلي شرطة على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين قبل أن يفروا من الموقع، حسبما قال المسؤولون.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مدينة شانجلا بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان. وقال ناصر خان، أحد رجال الشرطة إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

وأدان وزير الداخلية محسن نقوي الهجوم، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

وقال إن " الخوارج" - وهي كلمة بقصد بها حركة طالبان باكستان- هي التي وراء الهجوم.

ولم يقدم الوزير المزيد من التفاصيل.

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