متعب ينتقد اختيارات كاف بسبب غياب محمد صلاح عن الأفضل في 2024

انتقد عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب عدم اختيار الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، ضمن قائمة أفضل اللاعبين في قارة أفريقيا للعام الجاري.

وقال عماد متعب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "من الظلم الكبير غياب محمد صلاح عن القائمة، بعدما ترشح أكثر من مرة على الجائزة في وقت سابق".

وأضاف: "محمد صلاح حقق إنجازات لا يوجد لاعب عربي قادر على منافسته في الفترة الحالية، لذلك يجب على المسؤولين بالاتحاد الأفريقي مراجعة أسس الاختيار".