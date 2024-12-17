نائب محافظ أسوان يفتتح فعاليات مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافي لذوي الهمم

افتتح المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، اليوم، مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافي لذوي الهمم، والذي نظمته مديرية الثقافة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور يوسف محمود مدير عام الثقافة بأسوان، والدكتور عبداللاه صابر رئيس المؤتمر، ولفيف من القيادات التنفيذية، وبمشاركة عدد من أبنائنا ذوي الهمم وأسرهم.

وأكد نائب المحافظ، أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي في إطار التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد هنو؛ لتنفيذ التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز دورهم فى المجتمع.

وكشف نائب المحافظ، عن حرص المحافظة لدعم وتشجيع جميع الجهود والمبادرات التي تساهم في تطوير الخدمات الإجتماعية والتنموية، وتوفير البيئة المناسبة والداعمة لتحقيق المزيد من التمكين الثقافي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص لأبنائنا ذوي الهمم، مع العمل على إتاحة الفرصة أمامهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم واستثمارها؛ لتوفير حياة كريمة وفتح آفاق جديدة أمامهم ليكونوا جزءًا فاعلًا في عملية التنمية المستدامة.

وبدأت فعاليات المؤتمر، بتفقد المهندس عمرو لاشين، أعمال ومنتجات معرض الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية لأبنائنا الموهوبين من أعضاء نادي التمكين الثقافي وتنمية المهارات بمديرية الثقافة.

وشملت الفعاليات، تنظيم عدد من الجلسات البحثية حول مفهوم التأهيل المهنى للأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل وأهميته وأهدافه، ضمن اللوائح التشريعات والقوانين المنظمة، علاوة على بحث التحديات وطرح الحلول العملية التي تدعم دمجهم في المجتمع تحقيقًا لرؤية مصر 2030 نحو تنمية الإنسان المصري.

واختتمت الفعاليات، بتكريم نائب محافظ أسوان، بعض الرموز والشخصيات والمؤسسات الداعمة لشئون وقضايا ذوي الهمم داخل المجتمع الأسواني، بالإضافة إلى تكريم جميع القائمين والمشاركين في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر الهام.