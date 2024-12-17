 زامبيا تحصل على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد بعد المراجعة الرابعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زامبيا تحصل على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد بعد المراجعة الرابعة

لوساكا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 10:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 10:26 ص

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لقرض الصندوق لزامبيا التي ستحصل فورا على شريحة جديدة بقيمة 184 مليون دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الشريحة هي جزء من اتفاق قرض من الصندوق مدته 38 شهرا. وتمت الموافقة على صرفها بعد الاتفاق الذي توصلت إليه زامبيا والصندوق على مستوى الموظفين في الشهر الماضي.

وقال صندوق النقد في بيان صدر بعد اجتماع المجلس التنفيذي إن أداء برنامج مساعدة زامبيا مازال يمضي بصورة مرضية بشكل عام، مضيفا " مازالت السلطات ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الاستدامة المالية واستدامة الدين، مع دعم الأسر الضعيفة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والحوكمة لتعزيز النمو".

وتواجه زامبيا، التي تمر بالمراحل النهائية من عملية إعادة هيكلة ديونها المطولة بعد التخلف عن السداد في عام 2020، آثار الجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة النينيو، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات مع زيادة واردات البلاد من الغذاء والكهرباء للتخفيف من حدة نقص الإمدادات المحلية الناتج عن الجفاف.

يذكر أن زامبيا تعتمد على محطات الطاقة المائية لتوليد 85% من إنتاجها من الكهرباء وهو ما يجعلها عرضة لمخاطر تداعيات نقص المياه. وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد زامبيا خلال العام الحالي إلى 2ر1%. كما خفض توقعات نمو العام المقبل من 6ر6% إلى 2ر6% نتيجة نقص إنتاج الكهرباء.

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