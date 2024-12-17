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تعرضت سفارات في دولة فانواتو، بجنوب المحيط الهادئ، لأضرار قوية بسبب الزلزال الذي ضرب الجزيرة بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على مسافة نحو 30 كيلومترا غرب بورت فيلا ، أكبر مدن فانواتو وعاصمتها، وعلى عمق نحو 57 كيلومترا (35 ميلا).

وقال وزير خارجية نيوزيلندا، ونستون بيترز إن سفارة بلاده تقع في نفس موقع سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإنها تعرضت لأضرار جسيمة.

وقالت الولايات المتحدة إن سفارتها أيضا "تعرضت لأضرار جسيمة"، وإنها أغلقت أبوابها حتى إشعار آخر.

وأعربت الدولتان عن قلقهما بشأن السكان المحليين وأبديتا استعدادا لمد يد العون.

وغرد بيترز على موقع إكس التواصل الاجتماعي:" تشعر نيوزيلندا بقلق بالغ بشأن الزلزال الكبير الذي وقع في فانواتو والأضرار التي سببها... قلوبنا مع شعب وسلطات فانواتو".

وأكد بيترز:" نحن على استعداد لمساعدة فانواتو والاستجابة لطلبات المساعدة."

كما أكد بيان صادر عن البعثة الأمريكية في بابوا غينيا الجديدة نفس الموقف.

وجاء في البيان "قلوبنا مع جميع المتضررين من هذا الزلزال وستعمل الحكومة الأمريكية عن كثب مع شركائنا في فانواتو".