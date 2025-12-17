الصدر يجمد قوات سرايا السلام في محافظتين عراقيتين ويحدد السبب!

قرر زعيم التيار الشيعي الوطني العراقي مقتدى الصدر مساء يوم الثلاثاء تجميد سرايا السلام وغلق مقراتها في محافظتي البصرة وواسط لمدة 6 أشهر.



وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان:"على تحسين الحميداوي تجميد السرايا وغلق المقرات في كل من البصرة والكوت ولمدة ستة أشهر، لحين النظر في وضع حل للخروقات والإساءة المتكررة لسمعة المجاهدين في سرايا السلام ولو كان من طرف ثالث. فسمعتهم أهم عندي من وجودهم".



وأضاف: "سلامي لكل الاخوة الأحبة من المجاهدين والمنضبطين والواعين للخروقات ولمحاولات الفتنة والإساءة من الفاسدين وأضرابهم مع الشكر والتقدير".