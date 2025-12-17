تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، طقسًا خريفيًا، معتدل نهارا ومائلًا للبرودة ليلًا، وانخفاض فى درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وسجلت درجات الحرارة في عروس البحر المتوسط العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة، فيما يتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 2 و3 متر، ويُوصف بأنه معتدل إلى مضطرب.

وتهب الرياح شمالية شرقية، تنشط أحيانًا بسرعة تقدر بنحو 40 كيلومترًا في الساعة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أوضحت في بيانها الرسمي اليوم، من المتوقع أن يسود طقس خريفي، أجواء باردة فى الصباح الباكر معتدلة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس بالبرودة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى 20 درجة.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية دمياط - بورسعيد- شمال الدقهلية-العريش - بئر العبد - رفح وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة متوسطة تغزر على بعض المناطق وتصل لحد السيول، مع وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط أمطار بشكل عشوائى على مناطق متفرقة.