فتح لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت محافظة كفر الشيخ الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، فتح صناديق الاقتراع بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة الأربع التى يتنافس عليها عشرون مرشحا من أجل انتخاب عشرة مرشحين.

كما شهدت لجان الاقتراع تواجدا أمنيا مكثفا من أجل تأمين اللجان الانتخابية بمختلف ربوع المحافظة، مع تواجد الناخبين أمام اللجان للتصويت.

ويشارك في انتخابات مجلس النواب 2025 بجميع الدوائر الانتخابية بمحافظة كفرالشيخ مليونان و420 ألفاً و182 ناخباً داخل 501 مركز انتخابي و527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، لاختيار 20 نائباً (10 بنظام الفردي و10 بنظام القائمة).