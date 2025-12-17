ننشر أسماء ضحية ومصابي حادث اجتياز سيارة لرصيف وسور كورنيش البحر في الإسكندرية

حصلت "الشروق" على أسماء ضحية ومصابي حادث اجتياز سيارة ملاكي لرصيف وسور كورنيش البحر في الإسكندرية، وهم كل من: "رؤوف أسامة، 20 عامًا، متوفى، ومينا علاء كامل، 22 عامًا، ومصطفى أحمد مصطفى، 19 عامًا، وعمر محمد سلامة، 19 عامًا، مصابين بكدمات وسحجات بعموم الجسم.

وطلبت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الأربعاء تحريات المباحث الجنائية، حول مصرع شخص، وإصابة 3 آخرون، بسحجات وكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بحادث سيارة ملاكي في منطقة الشاطبي.

وطلبت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة جثة الضحية والتصريح بدفنه عقب ذلك، ومدها بالتقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وأقوال شهود العيان، ومناظرة محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة؛ لبيان ملابسات الحادث.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرق، بورود بلاغًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، حول وقوع حادث مروري أمام مبنى الجامعة "اتجاه المنشية" وانقلاب سيارة، ووجود ضحية ومصابين.

وبانتقال، الكول الأمني، وشرطة المرور، والحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة، اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة، مما أدى إلى انحرافاتها، وصعودها على الرصيف واصطدامها بأحد الأشخاص أثناء جلوسه على سور طريق الكورنيش.

وأظهر الفحص الأولي أن السيارة طارت في الهواء من شدة الاصطدام جراء السرعة الزائدة، مما أدى لسقوطها على شاطئ البحر، وانقلابها بمستقليها الثلاثة، وتسبب ذلك في تحطمها وتصاعد الدخان الكثيف منها، وإصابة مستقليها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من رفع السيارة من على شاطئ البحر باستخدام ونش وإعادتها إلى طريق الكورنيش مرة أخرى، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، ومصابين اثنين إلى المستشفى الأميري الجامعي، ومصاب إلى مستشفى خاص لاسعافهم.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.