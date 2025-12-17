محافظ الجيزة: 3 محطات رفع جديدة للصرف الصحي تخدم أهالي أبوالنمرس وجنوب الجيزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• المحطات بمناطق طموه ومنيل شيحة وعزبه البكباشي

• المشروعات تسهم في القضاء على مشكلات الصرف بالمناطق المستهدفة وتمهد للبدء في توصيل مختلف المرافق

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، علي ضرورة سرعة تنفيذ التجهيزات النهائية لإنشاء وتشغيل 3 محطات رفع بمشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي مركز ومدينة أبوالنمرس والمناطق الواقعة جنوب الجيزة إلى جانب خطوط الطرد والوصلات المنزلية، تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

جاء ذلك، خلال جولته التفقدية لمتابعة نسب تنفيذ المحطات حيث أكد محافظ الجيزة أن المشروع سيسهم في القضاء على مشكلات الصرف الصحي بالمناطق المستهدفة ويمهد للبدء في توصيل مختلف المرافق، ورفع كفاءة الطرق وأعمال الرصف والتجميل وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والقرى الواقعة بتلك المناطق.

أشار إلى، أن المشروع يأتي تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وضمن خطة المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة.

وشملت جولة المحافظ متابعة التجهيزات النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحي بعزبة البكباشي بحي جنوب الجيزة، حيث تابع نسب تنفيذ الوصلات المنزلية، وموقف توريد المعدات والأجهزة استعدادًا للتشغيل التجريبي مشددًا على ضرورة دخول المحطة الخدمة في الموعد المحدد دون تأخير، نظرًا لأهمية المشروع في خدمة مناطق عزبة البكباشي وعزبة مدكور وتوابعهما.

كما شهد محافظ الجيزة تجربة عملية لتوصيل التيار الكهربائي الي اللوحات الخاصة بمحطة رفع صرف صحي منيل شيحة والتي أوشكت الأعمال بها على الانتهاء حيث اطمأن على جاهزية المحطة.

ووجه بسرعة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة للتشغيل التجريبي، تمهيدًا لدخولها الخدمة لخدمة مناطق منيل شيحة وعرب منيل شيحة.

وتابع المحافظ، خلال الجولة الأعمال الخاصة بمحطة رفع صرف صحي طموه، بما في ذلك الأعمال الفنية الخاصة بالبيارات وخطوط الكهرباء مؤكدًا على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة من المكتب الفني برئاسة معاون المحافظ، للمتابعة الدورية للمراحل المتبقية من المشروع ووضع جدول زمني محدد بتوقيتات ثابتة للانتهاء من كل مرحلة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ ودخول المشروع الخدمة في المواعيد المحددة.