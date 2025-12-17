اختتمت محافظة الغربية، قبل قليل، فعاليات اليوم الأول للتصويت بجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد إغلاق اللجان في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط مشاركة متوسطة من المواطنين الذين بدأوا التصويت منذ فتح اللجان وحتى الدقائق الأخيرة قبل الغلق، على اختلاف درجة الاحتشاد، وفي أجواء شهدت انضباطًا كاملًا وتنظيمًا رفيع المستوى داخل وحول المقار الانتخابية.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في بيان اليوم الأربعاء، أن المشهد الذي شهدته المحافظة اليوم، تتويجا لجهود الاستعدادات الميدانية المكثفة، والتي شملت جولات واسعة له في مراكز ومدن وأحياء المحافظة لمراجعة جاهزية المقار الانتخابية وتوفير كل ما يلزم للناخبين من خدمات وتسهيلات، مشيرًا إلى أن المحافظة عملت على مدار الساعة لضمان انطلاق اليوم الأول لانتخابات الإعادة بأعلى مستوى من التنظيم.

وأوضح المحافظ، أنه تابع عمليات التصويت منذ اللحظة الأولى لفتح اللجان، سواء من خلال جولاته الميدانية بعدد من المقار، أو من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والذي يتيح المتابعة اللحظية لـ654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المحافظة بأكملها.

كما أشار اللواء الجندي، إلى الجهود المكثفة التي بذلها الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، من خلال المرور المستمر على اللجان والتواصل مع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء اللجان للتعامل الفوري مع أي احتياجات.

وشهدت اللجان جهودًا كبيرة في توفير الإضاءة الكاملة ومصادر الطاقة الاحتياطية، إلى جانب تجهيز المظلات ومناطق الانتظار، وتوفير كراسي لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن تواجد فرق الإسعاف والدعم الطبي، وتأمين محيط اللجان بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

ووجّه محافظ الغربية، الشكر لجميع العاملين والمشاركين في تنظيم اليوم الأول لانتخابات الإعادة، مؤكدًا أن العمل سيستمر بكامل الجدية والانضباط خلال اليوم الثاني غدًا، لضمان استمرار الأجواء الإيجابية التي شهدتها المحافظة اليوم.

واختتم الجندي، تصريحاته بدعوة المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد إلى المشاركة غدًا بكثافة، قائلًا: «صوتكم هو دعم لمسيرة البناء والتنمية.. والغربية تستحق أن يواصل أبناؤها هذا المشهد المشرف حتى نهاية التصويت».