إقبال متوسط على لجان دمياط في اليوم الأول بجولة الإعادة لمجلس النواب 2025

فتحت اللجان الانتخابية بالدائرة الثانية بمحافظة دمياط أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط انتظام كامل وتنسيق بين الجهات المعنية، مع توافر القضاة والمشرفين وتأمين اللجان من قبل الأجهزة الأمنية.

وشهدت الساعات الأولى إقبالًا متوسطًا من الناخبين، مع سهولة وسرعة في إجراءات التصويت دون أية معوقات تُذكر.

ويأتي ذلك في إطار متابعة محافظة دمياط لسير العملية الانتخابية، حيث أكدت في بيانها رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية، وتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وضمان توفير المناخ الآمن والمناسب للناخبين حتى غلق اللجان.

ومن جانبه، تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، فتح اللجان الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية، خلال ترؤسه لجنة متابعة الانتخابات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

واطمأن المحافظ على فتح اللجان في موعدها المحدد في تمام التاسعة صباحًا، وانتظام سير عملية التصويت، مؤكدًا توفير كافة التيسيرات للناخبين وسرعة الإجراءات داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، ودعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأوضح المحافظ أن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق جولة الإعادة اليوم وغدًا بالدائرة الثانية، التي تضم مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو، بإجمالي 80 مركزًا انتخابيًا و93 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 514,820 ناخبًا وناخبة.