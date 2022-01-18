رصد إشارة استغاثة في تونجا مع استمرار عدم وضوح حصيلة الثوران البركاني

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رصدت الأمم المتحدة إشارة استغاثة صادرة من تونجا حيث لا تزال الخسائر الناجمة عن ثوران بركاني ضخم غير واضحة حتى اليوم الثلاثاء.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه لم يكن هناك أي اتصال من جانب مجموعة جزر "ها أباي" عقب ثوران بركان "هونجا تونجا هونجا ها أباي" يوم السبت .

وقال المكتب إن هناك قلقا خاصا بشأن جزيرتين صغيرتين منخفضتين، هما مانجو وفونوي. وتم رصد إشارة استغاثة نشطة من جزيرة مانجو.

وأوضح: "لا يزال الاتصال يمثل القضية الوحيدة الأكثر تحديا لأن الإنترنت وخطوط الهاتف الدولية لا تزال خارج الخدمة".

وأضاف: "الهواتف التي تعمل عبر الأقمار الاصطناعية هي الأداة الوحيدة الموثوقة للاتصال مع الخارج لكنها أيضا لا تعمل دائما بشكل موثوق".

وأوضح المكتب أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر أضرارا جسيمة لحقت بالشواطئ الغربية لتونجاتابو مع دمار وتضرر العديد من المنتجعات والمنازل.

وقال: "نظرا للتحديات الراهنة في الاتصالات، لا يمكن تحديد الوضع والاحتياجات الإنسانية الناشئة بشكل كامل حتى الآن. وتعمل حكومة تونجا على تقييم الاحتياجات".