تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، غدا الأربعاء، حفلا فنيا للفنان علي الحجار، وفرقته الموسيقية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة بجميع مسارح الأوبرا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال الدخول من بوابات التعقيم، وتباعد المقاعد مع ارتداء الأقنعة.

ويشدو الحجار -خلال الحفل- بباقة مختارة من أشهر أعماله، التي قدمها خلال مسيرته الفنية لكبار المؤلفين والملحنين منها: الأحلام، لما الشتا يدق البيبان، اعذريني، ماتكدبيش، شمعة ودمعة، أنا بيكي ياسمرة، نادني، تسأليني، لسه الكلام، لسه الشتا، أخويا الحبيب، عارفة، زي الهوي، مسألة مبدأ، جوه حضني، مافيناش من الخوف، اللي اشتري، ولا حد خالي، اتفقنا، الليلة ليكي، يا إسكندراني، تيجيش نعيش، العروسة، الزين والزين، خاصمتني، وريشة.

يشار إلى أن الفنان علي الحجار ينتمي إلى عائلة فنية، اكتشفه الموسيقار بليغ حمدي، وقدم له أول أعماله (على قد ما حبينا)، كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور، حيث لقي إعجاب الجمهور، ثم انطلق مشواره الفني الممتد الذي قدم خلاله فنا راقيا، تنوع بين الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية.