إندونيسيا تنقل العاصمة من جاكرتا إلى منطقة غابات

وافق البرلمان الإندونيسي، أمس، على قانون بشأن نقل العاصمة من جاكرتا إلى منطقة غابات في جزيرة بورنيو، ما يمهد الطريق لبناء المدينة الجديدة.

ووافقت أغلبية من أعضاء البرلمان على مشروع القانون، وكان "حزب العدالة المزدهرة" الصغير هو المعارض الوحيد.

وأعلن وزير التنمية الوطنية الإندونيسي، سوهارسو مونوارفا أن اسم العاصمة الجديدة، التي تقام في مقاطعة كاليمانتان الشرقية، سوف يكون "نوسانتارا".

يشار إلى أن نوسانتارا هو اسم قديم لأرخبيل الملايو، الذي يضم إندونيسيا وبروناي وماليزيا وسنغافورة والمناطق الجنوبية من الفلبين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

كان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعلن في عام 2019 عن خطط لإقامة عاصمة جديدة كاملة في أدغال بورنيو، بمنطقة تقع في منتصف الطريق بين مدينتي باليكبابان وساماريندا.

وقال ويدودو إن جاكرتا لم تعد قابلة للبقاء مركزا إداريا للبلاد بسبب الفيضانات المتكررة والاختناقات المرورية المزمنة وتدني جودة الهواء.

وتقدر تكلفة نقل العاصمة بأكثر من 32 مليار دولار. وحال سارت الخطة وفقا لما هو مقرر، سوف يبدأ انتقال المسؤولين إلى المقرات الجديدة في عام 2024 وهو العام الأخير من ولاية جوكو الثانية والأخيرة في الرئاسة.

يشار إلى أن 20% من مساحة جاكرتا يقع تحت مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن تتضاعف النسبة تقريبا بحلول عام 2050، وفقا للباحثين في معهد باندونج للتكنولوجيا. ويعد الاستخراج الجائر للمياه الجوفية مسؤولا، جزئيا، عن الغرق التدريجي للمدينة.