خطوط مترو أنفاق نيويورك تعاود العمل بعد تعليقها لأسابيع

تعود خطوط مترو أنفاق مدينة نيويورك إلى العمل غدا الأربعاء بعد أسابيع من تعليق عملها فيما تواجه هيئة النقل الحضرية نقص الطواقم بسبب زيادة أعداد حالات كورونا الناجمة عن سلالة أوميكرون.

وقالت هيئة النقل الحضرية التي تشغل أكبر شبكة نقل في الولايات المتحدة إن قطارات الخطين "بي" و"زي" اللذين يربطان منهاتن بالمناطق الخارجية ستستأنف العمل غدا الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

كما ستستأنف خطوط أخرى عملها، من بينها "6 إكسبريس" و"7 إكسبريس" و"جيه إكسبريس" وخط "إيه" التي تتوجه إلى روكاواي.