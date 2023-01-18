شولتس وزيلينسكي يتحدثان أمام منتدى دافوس مع ضغوط الحلفاء على ألمانيا لإرسال دبابات إلى أوكرانيا

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلقاء خطابين اليوم الأربعاء هما الأكثر جذبا للاهتمام خلال اجتماعات العام الحالى للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري ، مع تزايد الضغوط على برلين لإرسال دبابات قتال إلى أوكرانيا.

ويستعد زيلينسكي لعام ثان من الحرب الروسية ضد بلاده. وحققت أوكرانيا مكاسب عسكرية كبيرة على الأرض، لكن دبابات القتال الثقيلة تعتبر حيوية لاستعادة الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية. وحتى الآن حصلت أوكرانيا على دبابات سوفيتية الصنع من مخزونات دول أوروبا الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وترفض ألمانيا حتى الآن إرسال الدبابات الألمانية الصنع المتطورة ليوبارد2 رغم الدعوات المتزايدة من جانب كييف ودول حلف ناتو.

وتقول الحكومة الألمانية إن الدول الحليفة الأخرى لم تزود أوكرانيا بدبابات حديثة.

لكن الموقف الألماني بدأ يتراجع بعد إعلان بريطانيا وبولندا اعتزامهما إرسال دبابات قتال ثقيلة لأوكرانيا، مع تعهد فرنسي سابق بإرسال دبابات خفيفة.

وسيكون شولتس الوحيد بين قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي يتحدث أمام دافوس الحالي، وسيصل إلى المنتدى بعد يوم واحد من تعيين وزير دفاع جديد في حكومته.

ومن المقرر أن يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمبعوث الأمريكي لقضية المناخ جون كيري في دافوس اليوم.