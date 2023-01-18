صدرت حديثا عن دار دوّن رواية "ألوان أغسطس" للكاتب والناقد محمود عبد الشكور. ومن المقرر طرحها بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

تدور الرواية في فصل أغسطس، حيث يلتقي صديقان في أحد مقاهي وسط البلد بالقاهرة، كلاهما صعلوك بالفطرة تأخذه الحياة في رحلةٍ طويلة من التأمل والانكسار.. في جلستهما العادية جِدًّا بالمقهى تتحول كل الأمور إلى حكايات غير عادية تمامًا. صعلوكانِ ومدينة مُلتهبة بالأحداث، وعقلٌ مزدحمٌ بالأفكار والتأملات، تقابلهما سيدة مُلْهَمَة تتحول إلى بطلةٍ في خيال كُلٍّ منهما؛ ليتغير بعد ذلك مسار الصديقين إلى الأبد!

في هذه الرواية يقف الكاتب "محمود عبد الشكور" شاهدًا على ضمير مدينة القاهرة من خلال شخصيات روايته، وتظل المدينة حاضرةً بتفاصيلَ تعكس ثنائية الواقع والخيال.

محمود عبد الشكور، صحفي وروائي وناقد ومؤرخ فني وثقافي. تخرج في كلية الإعلام في شعبة الصحافة عام 1987. ومنذ تخرجه ساهم في مسيرة مهنية حافلة بمقالاته الصحفية والنقدية، وحواراته مع الفنانين والأدباء في عدد كبير من الصحف والمجلات المصرية والعربية: الوفد، الأنباء الكويتية، روز اليوسف، الهلال، والسينما الجديدة.

شارك في عدد من لجان المشاهدة في مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الإسماعيلية للسينما الوثائقية. ومن أهم أعماله: “البحث عن فارس: سينما محمد خان”، و”كنت صبيا في السبعينيات”، و”كنت شابا في الثمانينيات”، و”داوود عبدالسيد: سيرة سينمائية”، و”ونس الكتب”، ورواية “حبيبة كما حكاها نديم”.