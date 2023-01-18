نجم الأهلي السابق يُطالب بعدم مشاركة كهربا أمام الزمالك

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن مشاركة محمود عبدالمنعم «كهربا» مع الأهلي أمام سموحة، كانت جيدة، وظهر اللاعب بشكل مميز، بعد غيابه الطويل عن الملاعب.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: «كولر كان يجهز اللاعب منذ شهرين، ويرى إمكانياته جيدة، المدرب قام بتجربة أكثر من لاعب في مركز المهاجم المتحرك مثل بيرسي تاو وسافيو وآخرين، لكنه يرى أن كهربا مهاجم غير تقليدي ومتحرك يمينا ويسارا».

وأضاف: «هناك حالة قناعة من كولر بشأن محمود كهربا، واللاعب طوال الفترة الماضية كان في حالة تركيز، ولم يتطرق لأي أزمة، والأهم الاستمرارية بالنسبة لكهربا في المرحلة المقبلة».

وأكمل: «أتمنى عدم مشاركة كهربا أمام الزمالك، منعًا لاستفزازه من اللاعبين أو الجماهير».

وأتم: «هناك لاعبين تألقوا مع الأهلي سواء كهربا أو عبدالقادر أو الشحات، وما شجعهم على تقديم مستوى جيد الهدف الأول، ولاعبو سموحة (رموا الفوطة) مبكرًا».