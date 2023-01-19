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أعلنت إدارة نادي فيوتشر، تجديد عقود رباعي لاعبي الفريق بعد الفوز مساء اليوم الأربعاء، أمام إنبي في بطولة الدوري.

وجدد نادي فيوتشر تعاقد كل من المهاجم مروان محسن، والظهير الأيسر جوزيف جوناثان، والمدافع محمود مرعي ولاعب الوسط غنام محمد.

ولم يكشف فيوتشر عن مدة تجديد تعاقد أي من اللاعبين الأربعة.

وتلقى إنبي هزيمة قاتلة أمام فيوتشر بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

ويتواجد فيوتشر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، وبمباراة أكثر من الفريق الأحمر.