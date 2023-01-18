إيلون ماسك يخضع للمحاكمة بسبب تغريدة تسلا التي كلفته 20 مليون دولار

وإذا حكمت هيئة محلفين في سان فرانسيسكو لصالح المساهمين، فقد يُطلب من ماسك دفع مليارات الدولارات كتعويضات.

لقد دفع ماسك بالفعل 20 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب التغريدة التي نشرها في السابع من أغسطس/آب 2018 ، كما دفعت تسلا 20 مليون دولار أخرى.

وعلاوة على ذلك، أقالت الهيئة ماسك من منصب رئيس مجلس إدارة شركة تسلا بسبب التغريدة.

وأصبح لهذه التغريدة مكانة أسطورية في وادي السيليكون، إذ أظهرت القوة المطلقة لتغريدة مؤلفة من 140 حرفاً على موقع تويتر.

وقال خبراء قانونيون إنهم يعتقدون أنه سيكون من الصعب على ماسك الفوز بالقضية، مشيرين إلى أنه دفع غرامة 20 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ما قد يستخدم ضده في هذه القضية. وكان على شركة تسلا بدورها أن تدفع 20 مليون دولار أخرى في القضية ذاتها.

ومع ذلك، من المعروف أنه من الصعب للغاية التنبؤ بنتيجة المحاكمات أمام هيئة محلفين في قضايا الاحتيال.

وكان ماسك يريد نقل المحاكمة إلى تكساس، بحجة أنه لن يكون من الممكن إيجاد هيئة محلفين عادلة في سان فرانسيسكو.

وزعم أن عمليات الإقالة الجماعية في شركة تويتر، التي استحوذ عليها العام الماضي، قد أثرت على العديد من الموظفين في سان فرانسيسكو - وأنه لا يحظى بشعبية في المدينة.

وقال الفريق القانوني لماسك إن الغالبية العظمى من المحلفين المحتملين قالوا إنهم ينظرون إلى الملياردير الأمريكي بشكل سلبي.

ومع ذلك، قال القاضي إن المحاكمة ستمضي قدماً في ولاية كاليفورنيا.