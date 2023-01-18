المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة موتوسيكل بالإكراه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، اليوم الثلاثاء، "ف.م.م"، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط؛ لاتهامه بسرقة دراجة بخارية من الطريق العام خاصة بـ"ح.ي.ع"، مزارع، وذلك في القضية المقيدة، برقم 15985 لسنة 2021 جنايات محرم بك.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد ضبط شخص، وبحوزته سلاح أبيض؛ لاشتراكه في ارتكاب واقعة سرقة دراجة بخارية "موتوسيكل" بنطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وأثناء تواجد المجني عليه في محل عمله ليلًا فوجئ بالمتهم يقوم بسرقة المجني عليه مشهرًا سلاح أبيض "مطواة"، وهدده بتسليم كافة متعلقاته من مبالغ مالية، فسلمه مبلغ 125 جنيها، واستولوا على دراجته البخارية "موتوسيكل"، حيث شل حركته ومقامته بعد أن بث الرعب في نفسه.

وتبين من التحريات صحة الواقعة، حيث تم التعرف على هوية مرتكب الواقعة، والتي تم تحرير محضرًا بها، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: إبراهيم محمد أمين، ومصطفى محمد عبد اللطيف، وأحمد محمد عزت.