الادعاء العام بألمانيا يرفع دعوى ضد سوري يشتبه في ارتكابه جرائم حرب

رفع الادعاء العام الاتحادي بألمانيا، دعوى ضد مجرم حرب مشتبه به منحدر من سوريا.

وأوضح الادعاء العام، اليوم الخميس، أنه يشتبه أن الرجل شارك في حالات إعدام في عام 2015 بصفته عضوا بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

يذكر أنه تم إلقاء القبض على السوري المشتبه فيه في مارس من العام الماضي، ويقبع في الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

وأضاف الادعاء العام الاتحادي بألمانيا، أنه من المقرر أن يمثل المشتبه به للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم حرب وبتهمة القتل.

ويشتبه أن المتهم نقل مقاتلين اثنين تابعين للجيش السوري الحر، كان قد تم أسرهما والحكم عليهما بالإعدام من جانب داعش؛ ليتم إعدامهما سويا وحرسها حتى إطلاق الرصاص عليهما.

ونقل بعد أيام قليلة، مقاتلين اثنين للإعدام أيضا، ولقى ضحية حتفه إثر إطلاق الرصاص على رأسه.

وفي واقعة أخرى يشتبه، أن هذا المتهم قام بإطلاق أعيرة نارية عدة مرات على شخص أعزل من مسافة قصيرة عند حاجز على الطريق، ولكن الشخص استطاع الهرب.

ويشتبه أن المتهم ساعد في احتلال منزل كان يتم استخدامه من قبل أعضاء داعش بعد طرد صاحبه.