 رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش إنشاء مركز التطوير المهنى والوظيفى بفرع الغردقة - بوابة الشروق
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رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش إنشاء مركز التطوير المهنى والوظيفى بفرع الغردقة

حمادة عاشور
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 8:57 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 8:57 م

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لفرع الغردقة، اليوم، وفد الجامعة الأمريكية الخاص بإنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية، والذى ضم الدكتورة أمل عبد الواحد مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، ومها فخرى المدير التنفيذي للمشروع.

وتناول اللقاء تفاصيل إنشاء مركز للتطوير المهني والوظيفى بفرع الجامعة بالغردقة واختيار مكان المركز بمقر فرع الجامعة بالغردقة وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين الجامعة الأمريكية ووزارة التعليم العالي.

وأشار عكاوى إلى انفتاح جامعة جنوب الوادي للتعامل مع كل المؤسسات الدولية والمحلية لرفع كفاءة الجامعة ومنسوبيها وخدمة المجتمع و تأهيل الشباب لسوق العمل.


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