زعيم المعارضة الأوغندي بوبي واين قيد الإقامة الجبرية

قال زعيم المعارضة الأوغندي المرشح الرئاسي السابق، بوبي واين، اليوم الخميس، إن الشرطة طوقت منزله ووضعته "قيد الإقامة الجبرية" قبل مظاهرة مزمعة.

وكان سياسيو المعارضة قد خططوا لتنظيم مظاهرات اليوم الخميس، احتجاجا على سوء حالة الطرق في أوغندا التي تستضيف قمتين عالميتين الشهر الجاري.

ونقل موقع "أفريكا نيوز" عن واين، وهو مغني بوب تحول للعمل السياسي ، القول إن الشرطة والجنود منعوه من مغادرة منزله في ماجيري بشمال العاصمة كمبالا.

وتابع رئيس حزب منصة الوحدة الوطنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "(رجال) الجيش والشرطة الجبناء قاموا بتطويق منزلنا ووضعونا قيد الإقامة الجبرية ولكن المظاهرة مستمرة".

واستطرد قائلا: "أصلحوا طرقنا . أفرجوا عن المعتقلين السياسيين. حرروا أوغندا".

وكان واين قد تحدى الرئيس المخضرم يوري موسيفيني في آخر انتخابات أجرتها أوغندا في 2021، داعيا إلى إنهاء حكمه ذي القبضة الحديدية.

وقال المرشح الرئاسي السابق كيزا بيسيجي من حزب المنتدى من أجل التغيير الديمقراطي اليوم الخميس، عبر منصة إكس، إنه لم يتم السماح له بمغادرة منزله أيضا.

غير أن الشرطة تعهدت بإجهاض المظاهرات مستشهدة بوقائع الاضطرابات السابقة المرتبطة بهؤلاء السياسيين والاضطراب المحتمل لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا التي يحضرها أربعة آلاف مندوب.