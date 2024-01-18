رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء يكشف عن المساعدات التي ترفض إسرائيل إدخالها لغزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الجمعية أطلعت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ، على نوعية المساعدات التي ترفض إسرائيل إدخالها لغزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن إسرائيل ترفض إدخال أسطوانات البوتاجاز، وأسطوانات الأكسجين، وبعض الأدوات المستخدمة في نصب الخيام، والثلاجات العاملة بالطاقة الشمسية، وبعض الأدوات الحافظة لتطعيمات الأطفال.

وأشار إلى أن «إسرائيل ترفض أحيانًا دخول بعض المساعدات بسبب المادة المنقولة فيها»، مضيفًا: «رفضوا على سبيل المثال دخول لعب أطفال لكونها في صندوق خشبي قد يستخدم في أغراض أخرى، وكبيرة منسقي الأمم المتحدة أبدت استغرابًا شديدًا من الرفض».

وأوضح أن «كاخ» أشادت خلال زيارتها لمعبر رفح البري بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في إرسال المساعدات لغزة، قائلًا إن مطار العريش استقبل 500 طائرة، فضلًا عن دخول أكثر من 6 آلاف شاحنة عبر منفذ رفح.

وأكد أن «مئات الشاحنات مكدسة على الطرق في الجانب المصري انتظارًا للدخول معبر رفح»، معقبًا: «يوميًا نجهز ما لا يقل عن 300 شاحنة للدخول عبر معبر رفح والتفتيش عند معبري العوجة وكرم أبو سالم، لكن معدل الشاحنات التي تدخل يتراوح ما بين 100 إلى 120 يوميًا».

وذكر أن «مصر كانت تُدخل 500 شاحنة بشكل يومي ومستمر للقطاع، قبل 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي»، مؤكدًا أنها جاهزة لإدخال هذا العدد مرة أخرى؛ لكن إسرائيل تفرض قيودًا كبيرة على مراحل التفتيش التي تتم للشاحنات.