الأمم المتحدة تنشئ مركز تدريب مشترك للاستكشافات البحرية في إفريقيا والشرق الأوسط بالإسكندرية

شهد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع بالإسكندرية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد والسلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة لإنشاء مركز التدريب المشترك لبحوث الاستكشافات البحرية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد، إن طبيعة عمل مركز التدريب تتمثل في تعزيز فرص وبرامج التدريب وبناء القدرات المعدة لمواطني الدول النامية في الأنشطة المتعلقة بقاع البحار؛ وتحفيز وتعزيز إجراء البحوث العلمية البحرية في الدول النامية؛ وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي البحري والتطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا البحرية؛ وزيادة مشاركة الدول النامية في الأنشطة في المنطقة؛ وتطوير وتنفيذ أنشطة وبرامج محددة لتعزيز تمكين المرأة وقيادتها في أبحاث أعماق البحار.

وعرض حمودة الإمكانيات المتميزة التي يتمتع بها المعهد من سفن أبحاث مجهزة بأحدث الأجهزة الخاصة بعمليات المسح البحرى والقياسات مما يؤهله للقيام ببرامج التدريب المختلفة الموكلة اليه من السلطة الدولية لقاع البحار، موضحًا أن المعهد يعتبر المؤسسة العلمية والبحثية الوحيدة التي تمتلك تلك المقومات في أفريقيا والشرق الأوسط.

من جهته، هنأ السكرتير العام للسلطة الدولية لقاع البحار، مايكل لودج، مصر والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد على هذا الحدث الهام حيث يعد المركز الأول في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والثانى على مستوى العالم الذى تم إنشاءه للعمل بالتعاون مع السلطة الدولية لقاع البحار.

وقال: هذه الشراكة الجديدة هي نتيجة سنوات عديدة من التعاون والعمل، ونحن فخورون بالمشاركة مع مصر في هذه المبادرة الرائدة، أنا واثق من أن السلطة الدولية لقاع البحار والمعهد القومى لعلوم البحار سيتمكنان معًا من الاستفادة من الأنشطة المبتكرة والمتطلعة لتحقيق تأثير دائم على البحث العلمي البحري وتطوير التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعرب عن سعادته البالغة لما لمسه من إمكانات بحثية وبنية تحتية يمتلكها المعهد تفوق العديد من الدول.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لمصر من قبل مسئولي السلطة الدولية لقاع البحار منذ إنشاءها.

وخلال الزيارة تفقد السكرتير العام والوفد المرافق له المعامل المركزية الخاصة بالمعهد والمُجهزة بأحدث التقنيات والمُعدات، والمكتبة المُتخصصة في مجال علوم البحار والتي تحتوي على مصادر معرفية غنية وتراثية، وقاعات تدريب ومحاضرات مُجهزة بأعلى المعايير، ومقر مركز التدريب المشترك مع السلطة الدولية لقاع البحار.

شهد التوقيع النائب محمد الحمامي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك ممثلا عن محافظ الإسكندرية، والدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، والدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار.