تأجيل محاكمة طالب هدد فتاة بصور خاصة بها في الجيزة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة طالب متهم بتهديد فتاة وابتزازها بنشر صور خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي ل 18 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير، وأمانة السر عصام حسين.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 15900 لسنة 2022 جنايات قسم الجيزة، للمتهم "م"، 22 سنة، طالب، أنه في يوم 25 أغسطس 2023، هدد أحد أقارب الفتاة برسائل عبر التطبيق الالكتروني "واتساب" بإفشاء صور خادشة للشرف خاصة بإحدى أقاربه المجني عليها "م"، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الصور.

وتابعت التحقيقات أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضائها بأن نقل صورًا شخصية لها في مكان خاص بجهاز من الأجهزة، وكان ذلك التعدي مصحوبًا بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استخدم حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات.

وشهدت المجني عليها في التحقيقات، بأنها على إثر علاقة كانت تربطها بالمتهم استحصل خلالها على صور عارية لها، وهددها كتابة عبر تطبيق "الواتساب"، وطلب منها مبلغ مالي مقابل عدم نشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين أهلها.