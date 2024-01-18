البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

دعا البرلمان الأوروبي للمرة الأولى، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وبدء جهود سياسية لإيجاد حل للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر.

وبحسب موقع «يورونيوز»، تمت الموافقة على القرار «الرمزي»، بأغلبية 312 صوتًا، مقابل 131 صوتًا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت، في الجلسة العامة بمدينة ستراسبورج، اليوم الخميس.

ويمثل طلب وقف إطلاق النار تحولاً كبيراً في الموقف السابق للبرلمان، الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي، ودعا إلى «هدنة» إنسانية لزيادة تدفق المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وفي حين دعمت الجماعات ذات الميول اليسارية والوسطية في البرلمان علناً دعوة وقف إطلاق النار، أبدى أعضاء حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، وهو أكبر مجموعة في المجلس، تحفظاتهم.

وتم إقرار القرار بعد الموافقة على تعديل ينص على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مشروطا بالإفراج عن جميع المحتجزين في غزة و«تفكيك» حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي