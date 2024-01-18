 النسور تختطف الأفيال.. نيجيريا تكبد كوت ديفوار خسارة مؤلمة على أرضها - بوابة الشروق
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النسور تختطف الأفيال.. نيجيريا تكبد كوت ديفوار خسارة مؤلمة على أرضها

محمد عاطف
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 9:00 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 9:00 م

حقق المنتخب النيجيري فوزًا ثمينًا على نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب إبيمبي الأوليمبي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ويدين المنتخب النيجيري بالفضل للاعبه ويليام تروست إيكونج في تحقيق الانتصار أمام كوت ديفوار، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، تكبد المنتخب الإيفواري الخسارة الأولى له في بطولة أمم إفريقيا 2023، والتي يستضيفها على أرضه حتى يوم 11 فبراير القادم، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط بالمركز الثالث في مجموعته بالمسابقة.

فيما وصل رصيد المنتخب النيجيري إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني في المجموعة الأولى بأمم إفريقيا، بفارق الأهداف عن غينيا الإستوائية المتصدر.


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