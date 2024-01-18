 أوسيمين: حققنا فوزا مستحقا أمام كوت ديفوار.. وأهدي جائزة رجل المباراة لزملائي - بوابة الشروق
الخميس 18 يناير 2024 9:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أوسيمين: حققنا فوزا مستحقا أمام كوت ديفوار.. وأهدي جائزة رجل المباراة لزملائي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 9:13 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 9:13 م

توج المهاجم فيكتور أوسيمين بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده نيجيريا وكوت ديفوار، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان المنتخب النيجيري قد فاز على نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب إبيمبي الأوليمبي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2023، تتويج المهاجم النيجيري أوسيمين بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده وكوت ديفوار.

وقال أوسيمين في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «حققنا فوزًا مستحقًا أمام كوت ديفوار وكنا في قمة تركيزنا طوال اللقاء، وهذه أول مرة أتوج بجائزة رجل المباراة لذلك أهديها لزملائي».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك