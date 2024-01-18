توج المهاجم فيكتور أوسيمين بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده نيجيريا وكوت ديفوار، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان المنتخب النيجيري قد فاز على نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب إبيمبي الأوليمبي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2023، تتويج المهاجم النيجيري أوسيمين بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده وكوت ديفوار.

وقال أوسيمين في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «حققنا فوزًا مستحقًا أمام كوت ديفوار وكنا في قمة تركيزنا طوال اللقاء، وهذه أول مرة أتوج بجائزة رجل المباراة لذلك أهديها لزملائي».