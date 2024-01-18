أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 373 ألفا و600 جندي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 373 ألفا و600 جندي، من بينهم 780 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الأربعاء فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الخميس.

وقال البيان، إن القوات الأوكرانية دمرت 6147 دبابة، منها 21 دبابة خلال أمس الأربعاء فقط، و11410 مركبات قتالية مدرعة و8835 نظام مدفعية و966 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و653 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 331 طائرة، و324 مروحية، و6925 طائرة مسيرة، و1818 صاروخ كروز، و23 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و11794 من المركبات وخزانات الوقود، و1380 من وحدات المعدات الخاصة.

جويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.