صناع الموسيقى يشاركون في حفل ليلة صلاح الشرنوبى بالرياض

توافد عدد كبير من أهم صناع الموسيقى فى مصر والوطن العربى، لحضور حفل ليلة الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، فى الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن ضمن الحضور الفنان الكبير صلاح الشرنوبي، والمنتج محسن جابر، وياسر خليل، والشاعر خالد تاج الدين، والموزع نادر حمدي، والمنتج محمد محسن جابر، والفنان عمر بطيشه.

ويقام حفل «ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبى»؛ تكريما للموسيقار صلاح الشرنوبى على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، ويتضمن برنامج الحفل عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى.

ويشارك بالغناء فى الحفل كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسى عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصى الحلانى، ويقام الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضى.